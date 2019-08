Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Wohnung in Herborn durchwühlt - Linksabbiegerin verursacht Unfall - Beim Einkauf bestohlen - Autoaufbruch scheitert -

Herborn: Wohnung durchwühlt -

Am Freitagabend (23.08.2019) stiegen Diebe in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Walther-Rathenau-Straße ein. Zwischen 19.00 Uhr und 21.40 Uhr kletterten die Täter über ein offen stehendes Fenster im Hochparterre ein und suchten nach Wertsachen. Derzeit geht die Bewohnerin davon aus, dass den Dieben Geld, Modeschmuck und eine Geldbörse in die Hände fielen. Zeugen, die die Einbrecher beobachteten oder denen Personen in diesem Zusammenhang auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Hörbach: Linksabbieger übersieht Gegenverkehr -

Zwei demolierte Fahrzeuge blieben nach einem Zusammenstoß an der Abfahrt Hörbach der Bundesstraße 255 in Richtung Westerwald zurück. Am Montagabend (26.08.2019), gegen 21.25 Uhr wollte eine 50-jährige Herbornerin mit ihrem Toyota von Herborn kommend nach links in Richtung Hörbach abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Volvo. Der in Frankfurt lebende V40-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte in den Yaris. Die Unfallfahrerin und ihr 27-jährige Unfallgegner blieben unverletzt. Angaben zu den Blechschäden könnten momentan noch nicht gemacht werden.

Herborn-Seelbach: Beim Einkauf bestohlen -

Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Marburger Straße schlug am Dienstag vergangener Woche (20.08.2019) ein Taschendieb zu. Zwischen 10.00 Uhr und 10.45 kaufte dort das spätere Opfer ein. Sie zahlte, verstaute ihren Einkauf in ihren Wagen und legte ihre Geldbörse in den Einkaufskorb. Anschließend fuhr sie davon. Später erst bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus dem Korb verschwunden war. Offensichtlich hatte ein geschickter Dieb in einem unbeobachteten Moment zugegriffen und das Portemonnaie an sich genommen. Der Täter erbeutete Bargeld, Bank- und Versichertenkarten sowie Führerschein und Fahrzeugschein im Gesamtwert von rund 250 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl am Dienstagmorgen vergangener Woche auf dem Parkplatz beobachteten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Nauborn: Autoaufbruch scheitert -

Auf Wertsachen aus einem blauen Ford Mondeo hatten es Aufbrecher am Montagnachmittag (26.08.2019) am Friedhof in der Tiergartenstraße abgesehen. Zwischen 15.55 Uhr und 18.00 Uhr versuchten die Diebe die Scheibe der Beifahrertür zum Bersten zu bringen. Sie scheiterten und ließen einen Schaden von rund 500 Euro am Blech der Tür zurück. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

