POL-HS: Pressebericht Nr. 356/2019 vom 22.12.2019

Delikte/Straftaten:

Einbrüche:

Heinsberg - versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Samstag, 21.12.2019 um 21.30 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter in ein kameraüberwachtes Einfamilienhaus auf der Kempener Straße einzudringen. Sofort informierte der Eigentümer die Polizei, die schnell vor Ort eintraf und das Grundstück umstellte. Die Täter waren jedoch zuvor über angrenzende Grundstücke geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung konnte nicht zum Ergreifen der Täter führen. Bei den beiden Tätern handelte es sich augenscheinlich um männliche Personen mit sportlicher Figur, die Sturmhauben trugen. Einer war hell, der andere dunkel gekleidet.

Waldfeucht, Garagenaufbrüche

In der Nacht zum Samstag, 21.12.2019, drangen unbekannte Täter in eine Garage auf der Baumgartenstraße ein und in eine Garage auf der Haarener Straße. Auf der Baumgartenstraße wurden Elektro-Geräte entwendet. Ob auf der Haarener Straße etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Kfz-Delikte:

Erkelenz, Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zum Samstag, 21.12.2019, schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines Pkw ein, der auf der Straße In Gerderhahn stand. Aus dem Fahrzeug wurde eine Tasche entwendet.

Hückelhoven, Diebstahl aus Pkw

Ebenfalls in der Nacht zum Samstag, 21.12.2019, schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines Pkw ein, der auf der Straße Am Landabsatz stand und entwendete den Fahrzeugschein.

Erkelenz, Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zum Sonntag, 22.12.2019, wurde aus einem Pkw, der auf der Beecker Straße parkte, eine Geldbörse entwendet. Auch hier wurde eine Scheibe am Fahrzeug eingeschlagen.

