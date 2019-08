Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tönning - Verkehrsunfallflucht nach Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Tönning (ots)

Am Dienstagmorgen (27.08.19), um 10.45 Uhr, kam es in der Westerstraße in Tönning zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin verletzte. Sie trug bei dem Sturz Schürfwunden und Blutergüsse davon.

Die Rentnerin befuhr mit ihrem roten Fahrrad die rechte Seite der Fahrbahn der Westerstraße vom Marktplatz kommend in Richtung Bahnhof. Auf der anderen Fahrbahnseite parkten mehrere Autos. Der Radfahrerin kamen zwei Fahrzeuge entgegen, von denen das erste ordnungsgemäß an den parkenden Autos vorbeifuhr, ohne die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin zu gefährden. Das zweite Fahrzeug, eine beigefarbene Limousine, hätte warten müssen, da die Radfahrerin mittlerweile auf Höhe der parkenden Autos radelte, tat dies aber nicht, so dass die Radfahrerin ausweichen musste, da es sonst zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug gekommen wäre. Die 76-jährige fuhr daraufhin gegen eine Bürgersteigkante und stürzte. Die Verursacherin fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern.

Es sollen zwei Personen in dem beigefarbenen PKW gesessen haben. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben:

-65-70Jahre alt -fast weiße, dauergewellte Haare -ohne Brille

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Tönning unter der Rufnummer 04861-6170660 zu melden.

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

