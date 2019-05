Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus an Bushaltestelle

Jettenbach (ots)

Vandalen waren am Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr in der Hauptstraße unterwegs. An der Bushaltestelle Ecke Klausstraße/Hauptstraße wurden Pflastersteine aus der Einfassung eines Blumenbeetes entfernt und auf das Grundstück einer Anwohnerin geworfen. Außerdem rissen die bislang unbekannten Täter den Mülleimer vom Bushäuschen ab. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen unter Telefon-Nummer 06382 9110, die sich zur Tatzeit in der Klausstraße/Hauptstraße aufgehalten haben.

