Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: BMW und Hauseingang beschädigt

Northeim (ots)

KATLENBURG-LINDAU (GKo) Katlenburg, Am Sportheim, 04.08.2019, 01:00 Uhr. In der Nacht zu Sonntag kam es in Katlenburg in der Straße am Sportheim zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde ein vor dem Haus parkender BMW, die Hauseingangstür sowie ein Briefkasten am Haus beschädigt. Der Auslöser für diese Straftat ist bisher nicht bekannt. Ein Zeuge konnte gegenüber den eingesetzten Beamten angeben, dass sich mindestens fünf Personen an der Tat beteiligt hätten. Bei Eintreffen der Polizei am Tatort hatten sich diese bereits entfernt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

