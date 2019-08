Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einsätze im Rahmen der Diskoveranstaltung Die WELLE in Dassel

Einbeck (ots)

Im Rahmen der Diskoveranstaltung Die WELLE im Dasseler Freibad kam es zu zwei Einsätzen der Polizei Einbeck. Am 03.08.2019, gegen 23.45h wird ein 20-jähriger Einwohner Einbecks vor dem Eingang zur Veranstaltung von einer bisher unbekannten männlichen Person derart ins Gesicht geschlagen, so dass er zu Boden ging und durch eine hinzugerufene RTW-Besatzung versorgt werden musste.Er erlitt Verletzungen im Bereich Stirn/Nase und Jochbein. Eine Nahbereichs-fahndung verlief ergebnislos.

Am 04.08.2019, gegen 01.20h wurde ein 21-jähriger Einbecker auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad niedergeschlagen, so dass er bewusstlos zu Boden ging. Da ihm während der Bewußtlosigkeit das Handy entwendet wurde, wurde ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet. Das Opfer gab an, dass ihm zwei Frauen und ein Mann geholfen hätten wieder aufzustehen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Einbeck (Tel. 05561/949780)in Verbindung zu setzen. Etwaige Zeugen zu beiden Straftaten werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei Einbeck oder der PST Dassel (05564/2227) in Verbindung zu setzen.

