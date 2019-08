Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Einbrüche in Supermärkte - 28-Jähriger aus Breklum tatverdächtigt

Husum (ots)

Seit Mitte August wurde in drei Supermärkte in Husum eingebrochen (s. Pressemitteilung vom 21.08.19). Zuletzt, am frühen Montagmorgen (26.08.19), war der Markant-Markt in der Marktstraße betroffen. Wie auch bei den anderen Taten wurde hier eine Scheibe im Eingangsbereich zerstört und es wurden Tabakwaren entwendet. Kurz nach Alarmauslösung war eine Streife des Polizeirevieres in Husum bereits vor Ort. Eine weitere Streifenwagenbesatzung begab sich direkt in die Nahbereichsfahndung und konnte in Tatortnähe einen Radfahrer feststellen der eine Tüte bei sich hatte, die auch bei den ersten Tatbegehungen aufgefallen war. Außerdem fanden die Beamten am Kontrollort einen Hammer. Dieser wurde vorerst sichergestellt. Nach weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Husum wurde auf richterlichen Beschluss am Montagnachmittag (26.08.19) die Wohnung des Mannes durchsucht. Es wurden Zigaretten unterschiedlicher Marken sichergestellt. Der 28-Jährige hat erheblich einschlägige Erkenntnisse. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Husum dauern an.

