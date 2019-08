Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Steinberg - Sachbeschädigungen an Toilettenhäuschen aufgeklärt, 16-Jähriger räumt Taten ein

Steinberg (ots)

In der Nacht von Dienstag (16.04.19) auf Mittwoch (17.04.19) wurde das Herren-WC, und zwei Wochen später, in der Nacht von Mittwoch (01.05.19) auf Donnerstag (02.05.19) das Damen-WC eines Toilettenhäuschens in der Klevelücke in Steinberg massiv beschädigt. Die Toiletten, die Waschbecken sowie Interieur wurden zerschlagen. Nach Intensiven Ermittlungen der Polizeistation Steinbergkirche konnte nun ein 16-Jähriger für die Taten verantwortlich gemacht werden. Der Junge hat die Taten eingeräumt.

