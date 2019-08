Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum/Eiderstedt: Ermittlungen nach mehreren Einbrüchen - Tataufklärung in Tetenbüll

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt in drei Einbruchsfällen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04841 - 830 0:

Am Sonntagmorgen (25.08.19), gegen 04:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Tankstelle im Ortsteil Rödemis einzubrechen. Sie versuchten mit einem Feuerlöscher die Eingangstür einzuschlagen und beschädigten diese. In das Gebäude gelangten sie nicht.

In der Zeit von Samstag (24.08.19), 18:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 09:45 Uhr, wollten unbekannte Täter in die Fahrradstation in der Poggenburgstraße einbrechen. Sie versuchten eine Außentür aufzuhebeln und flüchteten ohne Stehlgut.

Aus einem Hotel im Strandweg in Sankt Peter-Ording wurden in der Nacht von Donnerstag (22.08.19) auf Freitag zwei Portemonnaies mit mehreren Hundert Euro Bargeld gestohlen. Unbekannte Täter brachen die Tür zum Gastronomieraum auf und entwendeten die Portemonnaies aus dem Tresenbereich.

Aufgeklärt wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Tetenbüll, bei dem am vergangenen Donnerstag (22.08.19) unter anderem diverser Schmuck und ein IPad enwendet wurden. Ermittelt wurde ein 23-jähriger Tatverdächtiger, der sich tagsüber Zugang zu dem Haus verschaffte, in dem er eine Fensterscheibe einschlug. Die Ermittlungen dauern an.

Polizeidirektion Flensburg

