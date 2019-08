Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Steinbergkirche - Motorradfahrer rutscht auf verlorener Ladung aus/Polizei sucht Zeugen

Steinbergkirche (ots)

Am Samstagabend (24.08.2019), gegen 18.45 Uhr, verunfallte in Steinbergkirche auf der Nordstraße ein Motorradfahrer. Der Fahrer stürzte mit seinem Krad, weil er auf dem auf der Straße befindlichen Korn ausrutschte, als er von der Nordstraße nach links in die Westerholmer Straße abbiegen wollte. Diverse Trecker hatte diese Stelle zuvor befahren. Einer dieser Traktoren hat einen Teil seiner Kornladung verloren, da diese offensichtlich nicht richtig gesichert war. Das Motorrad wurde stark beschädigt, der Fahrer kam mit leichten Blessuren und einem Schrecken davon. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation in Steinbergkirche unter der Rufnummer 04632-8761680 entgegen.

