POL-FL: Flensburg - Nach intensiver grenzüberschreitender Zusammenarbeit/ Erfolgreicher Schlag gegen Diebesbande - Festnahmen in Deutschland und Dänemark

Seit Ende März haben Beamte der Bezirkskriminalinspektion Flensburg in enger Zusammenarbeit mit der Syd- og Sønderjyllands Politi, Ausländerkontrollabteilung, in Padburg/Dänemark umfangreiche Ermittlungen gegen eine Diebesbande durchgeführt. In Deutschland wurden daraufhin in der letzten Woche ein 24-jähriger und ein 52-jähriger Mann festgenommen. Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Den beiden Männern wird unter anderem schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Im Zeitraum von Anfang Februar bis Anfang März entwendeten und unterschlugen die Tatverdächtigen mit Hilfe weiterer Personen u.a. Wohnmobile, Kleinlaster, hochwertige Personenkraftwagen und Fahrräder in Deutschland und in Dänemark, um diese anschließend für sich zu behalten oder gewinnbringend zu veräußern. Für diesen Zweck wurden die Fahrzeuge teilweise ins Ausland verbracht, um die Fahrzeugherkunft zu verschleiern.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg wurden in der letzten Woche mehrere Durchsuchungen in Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg durchgeführt. Es wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt. In einer Halle im Kreis Schleswig-Flensburg fanden die Beamten der BKI Flensburg unter anderem ein entwendetes Wohnmobil aus Flensburg, einen entwendeten Kleinlaster aus Dänemark und weitere Fahrzeuge sowie hochwertiges Werkzeug und Ersatzteile.

Die Ermittlungen gegen die beiden Männer und weitere Tatverdächtige dauern an.

In Dänemark konnten bei einer Durchsuchung in einer Halle in Grenznähe durch die Beamten der Syd- og Sønderjyllands Politi drei Personenkraftwagen mit einem Gesamtwert von ca. 250.000 Euro sichergestellt werden. Es besteht der Verdacht, dass diese Fahrzeuge durch bandenmäßigen Betrug im Juli in Flensburg und Kiel erlangt wurden. In diesem Zusammenhang wurde ein 29-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der dänischen Behörden dauern an.

