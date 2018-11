POL-REK: 181112-6: Autofahrer flüchtig- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein unbekannter Autofahrer ist am Sonntag (11. November) um 23:30 Uhr auf der Fischbachstraße mit einem Radfahrer zusammen gestoßen. Am Sonntag fuhr der 29-Jährige Radfahrer auf der Fischbachstraße in Richtung Quadrath-Ichendorf, als ein Auto an ihm vorbeifuhr. Dabei stieß das Auto mit dem Außenspiegel gegen den Lenker des 29-Jährigen. Dieser verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Autofahrer/die Autofahrerin sowie Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (ih)

