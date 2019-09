Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

Eine betrunkene 37jährige Pkw-Lenkerin zog die Polizei Breisach am Mittwochmorgen 03.09.2019 um 02:30 in Breisach in der Kandelstraße aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle des französischen Pkw schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Der Alkoholtest ergab eine Konzentration von 1,77 Promille, sodass eine Blutentnahme erfolgte. Der französische Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt. Es erfolgt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell