Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliches Wendemanöver

Betzdorf (ots)

In den Abendstunden des 12.12.2019 befuhr eine Rollerfahrerin samt Sozia die L 288 in Richtung Steineroth. Kurz hinter dem Ortsausgang setzte die Fahrerin auf der rechten der beiden dort vorhandenen Fahrspuren aus bislang unbekanntem Grund zum Wenden an und prallte hierbei frontal mit dem auf der linken Überholspur fahrenden Pkw zusammen. Hierbei wurde sowohl die Rollerfahrerin, als auch die Sozia so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Es entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-926 0

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell