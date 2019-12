Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Linz am Rhein - Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht - 2. Rheinbreitbach - Verkehrsunfall mit 1,69 Promille -

Neuwied (ots)

Linz am Rhein

1. Am Donnerstag, den 12.12.2019 gegen 08:30 Uhr kam es auf der Asbacher Straße in Linz in Fahrtrichtung Innenstadt zu einem Auffahrunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei musste die vorausfahrende Unfallbeteiligte ihr Fahrzeug verkehrsbedingt auf Höhe des oberen Parkdecks des Meusch-Centers zum Stillstand bringen. Ein schwarzer Personenkraftwagen fuhr daraufhin dem stehenden PKW auf. Dieses Fahrzeug entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Innenstadt.

Es wird gebeten, sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

Rheinbreitbach

2. Am 12.12.2019, gegen 16:50 Uhr kam es auf der B42 Einmündung Mühlenweg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr die nachfolgende 43-jährige Unfallverursachern auf ein sich bildendes Stauende auf.

Eine weitere Unfallbeteiligte wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme konnte bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Der entsprechende Führerschein wurde eingezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell