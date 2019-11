Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall

Steinfurt (ots)

Am Dienstagmittag (19.11.2019) hat sich am Burgsteinfurter Bahnhof ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 22-jähriger Autofahrer wollte um 12.30 Uhr rückwärts von einer Ausfahrt auf die Bahnhofstraße fahren. Dabei stieß er gegen eine auf dem Gehweg stehende Frau, die dort mit ihrem Fahrrad gewartet hatte. Die 69-jährige Frau aus Steinfurt erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Münsteraner Krankenhaus gebracht.

