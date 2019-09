Polizei Hagen

POL-HA: Parkplatzstreit eskaliert und endet in Schlägerei

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 25. September, gerieten gegen 15 Uhr mehrere Personen in der Körnerstraße in einen Streit, der mit einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Eine 51-Jährige hatte mit ihren erwachsenen Söhnen einen Termin in einem Versicherungsbüro. Vor dem Gebäude fuhren drei Frauen, 27 Jahre, 30 Jahre sowie 55 Jahre alt, mit ihrem Auto auf den für Kunden reservierten Parkplatz. Die 51-Jährige wies die drei Hagenerinnen darauf hin, dass sie ihr Fahrzeug dort nicht abstellen dürften. Daraufhin brach ein verbaler Streit aus, der schließlich in einer Rangelei endete. Im weiteren Verlauf beendeten zwei Zeugen das Handgemenge. Sie hielten die Parteien bis zum Eintreffen der Polizei auseinander. Die 51-Jährige verletzte sich bei dem Vorfall leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Einer der Söhne kam ebenfalls zu Schaden, brauchte jedoch keine ärztliche Behandlung. Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Parteien verließen getrennt voneinander die Örtlichkeit.

