Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Grasleben: Ford-Fahrerin mit 3,47 Promille

Wolfsburg (ots)

Bundesstraße 244 bei Grasleben 24.08.19, 17.15 Uhr

Eine 48 Jahre alte Ford-Fahrerin aus dem Ohre-Kreis in Sachsen-Anhalt muss sich nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, sondern auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die 48-Jährige war am späten Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 244 bei Grasleben unterwegs, als sie an die polizeiliche Absperrung eines Unfalls heranfuhr, bei dem eine Motorradfahrerin tödlich verletzt wurde. Als Polizisten nach einem Zeugenhinweis die Fiesta-Fahrerin kontrollierten, nahmen sie sofort Alkoholgeruch wahr. Zunächst ergab ein Alkoholtest 3,47 Promille. Bei den weiteren Überprüfungen zeigte sich, dass der Fahrerin bereits im Jahr 2014 die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen worden war. Der 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zu guter Letzt stellten die Beamten auch den Fahrzeugschlüssel des Fiats aus Gefahren abwehrenden Gründen sicher.

