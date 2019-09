Polizei Hagen

POL-HA: 81-Jährige bemerkt falsche Polizeibeamte am Telefon

Hagen (ots)

Am Dienstag, 24.09.2019, läutete gegen 23:30 Uhr das Telefon einer Hagenerin in der Oedenburgstraße. Am anderen Ende der Leitung gab ein Mann vor, ein Kriminalbeamter zu sein. Er berichtete der Frau von einer Diebesbande, welche in der Nähe für zahlreiche Einbrüche verantwortlich sei. Auf einer bei den Tätern aufgefundenen Liste sei der Name der 81-Jährigen notiert. Kurz darauf fragte der falsche Polizist, ob sich Wertsachen in der Wohnung und Verwandte in der Nähe befinden würden. Diese solle die Angerufene keineswegs verständigen. Nach wenigen Minuten erschien der Hagenerin die Situation seltsam. Sie legte auf und verständigte die Polizei. Der Täter war wortgewandt und sprach akzentfreies Deutsch. Insbesondere lebensältere Menschen werden durch die Betrüger häufig als Opfer ausgewählt. Seien Sie kritisch. Beenden Sie im Zweifel das Gespräch uns verständigen Sie die Polizei.

