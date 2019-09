Polizei Hagen

POL-HA: Festnahme nach Betäubungsmittelhandel am Bahnhof

Hagen (ots)

Am Dienstag, 24.09.2019, hielt sich ein Team des Einsatztrupps der Hagener Polizei gegen 15:30 Uhr am Berliner Platz auf. Dort beobachteten die Zivilpolizisten, wie sich zwei Männer trafen und der eine dem anderen einen Geldschein übergab. Anschließend suchte der 30-Jährige ein Gebüsch auf und übergab dem 38-Jährigen ein Druckverschlusstütchen. Wie sich bei einer darauffolgenden Kontrolle herausstellte, handelte es sich vermutlich um Marihuana. Der 30-jährige Verkäufer gab vor, nichts von einem Drogenhandel zu wissen. Da die Beamten in dem Gebüsch weitere Plastiktütchen finden und sicherstellen konnten, flog der Schwindel rasch auf. Der Mann trat bereits in de Vergangenheit wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und stellten das mitgeführte Bargeld sicher. Beide Männer erwartet jetzt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell