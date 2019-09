Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall in Spielstraße

Hagen (ots)

Am Dienstag, den 24.09.2019, 14:45 Uhr, kam es in Holthausen im Bereich Weißensteinstraße/ Am Holderbusch zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Im verkehrsberuhigten Bereich fuhr ein 27-jähriger Golf-Fahrer auf den Ford eines 68-Jährigen auf, der voraus fuhr. Durch die Kollision verletzte sich der Fahrer des vorausfahrenden Wagens leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 4.500 Euro. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.

