Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in Hohenlimburg - Zweiradfahrer verletzt

Hagen (ots)

Am heutigen Mittwoch, 25.09.2019, gegen 05:40 Uhr kam es in Hohenlimburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Zweirad und einem PKW. Ein 38 jähriger Hohenlimburger bestieg zunächst seinen auf der Iserlohner Straße geparkten PKW. Nachdem er das Fahrzeug gestartet hatte fuhr er vom Fahrbahnrand an und wendete direkt, um in Richtung Stennertbrücke weiterzufahren. Hierbei übersah er einen 51 jährigen Rollerfahrer aus Hohenlimburg, der auf der Fahrbahn in Richtung Esserstraße unterwegs war. Dieser konnte nicht mehr ausweichen oder anhalten und kollidierte mit dem PKW. Der Rollerfahrer kam mit Verletzungen in ein Hagener Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (tr)

