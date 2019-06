Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Wohnwagen in Heiligenhaus gestohlen

Overath (ots)

Ein Wohnanhänger ist in den letzten drei Wochen von einem Parkplatz am Heideweg gestohlen worden.

Der Geschädigte stellte seinen Weinsberg am 06.06. morgens auf einem Schotterparkplatz ab und fuhr anschließend ohne Wohnwagen in Urlaub. Gestern (24.06.) fiel ihm auf, dass Diebe den Wohnwagen gestohlen hatten. Auffällig ist bei dem Anhänger die große Klimaanlage auf dem Dach.

Bereits am Wochenende war in Bergisch Gladbach ein Wohnwagen gestohlen worden - wir berichteten. Die Polizei rät, Wohnwagen nur mit Parkkrallen und/oder Deichselsicherungen abzustellen. Wenn sie über kein abgeschlossenes Gelände verfügen, parken sie ihr Auto vor dem Anhänger und machen so einen Diebstahl praktisch unmöglich. (rb)

