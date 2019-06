Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Kind verletzt

Burscheid (ots)

Ein 5-jähriger Junge ist am Sonntagnachmittag (23.06.) verletzt worden.

Der Junge saß hinten rechts in einem Daimler, mit dem ein 57-jähriger Leverkusener um 15.10 Uhr auf der Pfarrstraße unterwegs war. Der 57-Jährige hielt nach eigenen Angaben an der Kreuzung Bürgermeister-Schmidt-Straße zunächst an, da er geradeaus auf die Geilenbacher Straße fahren wollte. Beim Queren der Kreuzung bemerkte er plötzlich einen von rechts kommenden VW, mit dem ein 34-jähriger Düsseldorfer in Richtung Friedrich-Goetze Straße fuhr. Der Passat-Fahrer konnte nach eigenen Angaben den Unfall nicht verhindern. Aus seiner Sicht und der Sicht von weiteren Zeugen querte der Daimler die Kreuzung, ohne das STOP-Zeichen zu beachten.

Der Junge erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in eine Leverkusener Klinik. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (rb)

