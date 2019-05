Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Hövels, B 62 (ots)

Am Mi., 29.05.2019, gegen 09:37 Uhr, befuhr ein 82-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford Kuga die Bundesstraße 62 zwischen der Ortschaft Hövels und dem Ortsteil Siegenthal in Fahrtrichtung Wissen. Auf dem etwa 1 Kilometer langen geraden Teilstück geriet er mit seinem Pkw infolge Unachtsamkeit für einen kurzen Moment über die unterbrochene Mittellinie hinaus auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit dem Anhänger des im Gegenverkehr fahrenden Gespanns (Lieferwagen Renault Master mit Anhänger) eines 69-jährigen Fahrzeugführers . An beiden Fahrzeugen entstand ca. 9000,-EUR Sachschaden. Der Pkw des 82-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

