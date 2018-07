POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven für Sonntag, 08.07.2018

Cuxhaven (ots) - Geestland

Am 07.07.18, gg. 05.35h, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen auffällig fahrenden PKW BMW mit Berliner Kennzeichen auf der A27, Fahrtrichtung Cuxhaven, kurz vor der Anschlussstelle Debstedt. Kurz darauf konnten Beamte der Polizei Geestland den BMW auf der L120 anhalten und den Fahrzeugführer kontrollieren. Die vom Zeugen gemeldete auffällige Fahrweise begründet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den festgestellten Atemalkoholtest von 1,91 Promille. Der Führerschein des 52jährigen Berliners wurde einbehalten. Der durchzuführenden Blutprobenentnahme im Krankenhaus versuchte sich der 52jährige zunächst durch Flucht zu entziehen, konnte aber durch die eingesetzten Beamten unterbunden werden.

Am 06.07.18, gg. 11:45h, wurde durch einen Zeugenhinweis ein Kleintransporter Mercedes Benz Sprinter mit Stader Kennzeichen gemeldet, dessen Fahrzeugführer alkoholisiert am Straßenverkehr teilnimmt. Der Fahrzeugführer, ein 47jähriger Wischhafener, wurde wenig später im Rahmen der Fahndung im besagten Kleintransporter im Bereich Geestland - Debstedt angetroffen. Der festgestellte Atemalkoholwert betrug 2,40 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Otterndorf Aufgebrochener Zigarettenautomat

In der Nacht von Samstag zu Sonnatg haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Otternorf, in der Müggendorfer Straße aus dem Fundament gerissen und mit einem gestohlenen Anhänger auf ein nahegelegenes Erdbeerfeld geschoben. Hier wurde der Automat aufgebrochen. Zuvor wurde eine grüne Schubkarre entwendet und ebenfalls auf das Feld verbracht. Der Eigentümer möge sich bitte bei der Polizei in Otterndorf oder Cuxhaven melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cuxhaven unter 04721 573-0 entgegen.

