Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger am Märkischen Ring verletzt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 24. September, wurde ein Fußgänger gegen 11:30 Uhr verletzt, nachdem er auf dem Märkischen Ring mit einem Auto zusammenstieß. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 63-Jährige mit ihrem Mercedes in Richtung Emilienplatz. An einer Ampel trat plötzlich ein Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn. Die Hagenerin konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern und erfasste den 19-Jährigen. Dieser verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Schwere der Verletzungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher angegeben werden. Der Mercedes wurde auf Wunsch der Halterin abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

