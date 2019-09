Polizei Hagen

POL-HA: Sechs Verletzte nach Auffahrunfall in Haspe

Hagen (ots)

Am Montag, 23. September, ereignete sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Höhe der Hördenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Ford in Richtung Innenstadt. Der vorausfahrende Verkehr bremste vor dem Einmündungsbereich bis zum Stillstand ab. Der Dortmunder konnte sein Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem Dacia eines 31-Jährigen. Durch den Aufprall wurde das Auto in einen vor ihm stehenden Daihatsu eines 26-jährigen Hageners geschoben. Bei dem Unfall verletzten sich die drei Fahrer sowie drei weitere Pkw-Insassen, ein 53-Jähriger, ein 26-Jähriger sowie ein 47-Jähriger, leicht. Vier Personen kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zwei Personen begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Dacia sowie der Daihatsu mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.500 Euro geschätzt. Der Verkehr auf dem Konrad-Adenauer-Ring musste für die Dauer der Unfallaufnahme über die Leimstraße abgeleitet werden. Die Zufahrt in die Hördenstraße wurde zudem kurz gesperrt.

