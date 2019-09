Polizei Hagen

POL-HA: Drei Kinder sowie ein 20-Jähriger nach Unfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Freitag, 20. September, kam es an der Einmündung Im Alten Holz / Feithstraße gegen 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich vier Personen leicht verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete ein Bus auf der Geradeausspur an einer roten Ampel. Nach dem diese auf Grün wechselte, fuhr der 56-jährige Fahrer an. Auf der danebenliegenden Linksabbiegerspur bremste im weiteren Verlauf ein Lkw ab, um den Gegenverkehr durchzulassen. Der Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit der Kippmulde des Baustellenfahrzeugs. Durch den Zusammenstoß zersprangen drei Seitenscheiben des Busses. Vier Insassen, ein 12-jähriger Junge, zwei 10-jährige Mädchen sowie ein 20-Jähriger, erlitten leichte Schnittverletzungen. Diese konnten noch vor Ort behandelt werden. Der 27-Jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Kinder wurden nach der Behandlung am Unfallort von ihren Eltern abgeholt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

