Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer leistet Widerstand

Hagen (ots)

Ein 41-jähriger Mann randalierte Montagmorgen, 00:45 Uhr, in einer Wohnung in der Cunosiedlung. Da er bereits kurz zuvor aufgefallen war und einen Platzverweis erhalten hatte, brachten ihn die Beamten in das Polizeigewahrsam. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann beleidigte die Polizisten und drohte, sie anzuspucken. Auch trat er einem Beamten gegen das Schienbein, verletzt wurde dabei jedoch niemand. Bei dem ersten Einsatz mit dem Mann fand die Polizei Betäubungsmittel in seinen Taschen. Den Randalierer erwarten jetzt zwei Strafanzeigen, eine wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eine wegen des Besitzes von Drogen.

