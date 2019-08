Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haste - Zeugin beobachtet Täter.

Nienburg (ots)

(kem) Am Mittwoch, 28.08.2019, gegen 20:40 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter, männlicher Täter mehrere Fahrräder am Bahnhof in Haste zu stehlen. Eine Zeugin bemerkte eine sich auffällig verhaltende Person bei dem Fahrradunterstand hinter dem Bahnhof an der Waldgrenze. Die Person schlug mit einem Fahrradsattel gegen ein anderes Fahrrad. Die Polizei geht nunmehr davon aus, dass der Täter mit Hilfe des Sattels versuchte, auf ein oder mehrere Schlösser anderer Fahrräder einzuwirken. Möglicherweise war der Mann auch am Bahnhofsvorplatz aktiv. Dort wiesen drei Fahrräder bei der polizeilichen Tatortaufnahme Beschädigungen auf. Zudem wurden Sättel teilweise aus den Schnellspannern entfernt. An den betroffenen Fahrrädern hinterließen die Beamten einen Hinweis mit der Bitte um Meldung, zudem stellten sie einen Sattel als Spurenträger sicher.

Die Zeugin beschreibt den Täter wie folgt: männlich, ca. 18-25 Jahre jung, schlank, ca. 183cm groß, schwarze, kurze Haare mit Cut an den Seiten. Er trug eine schwarze Jacke und Turnschuhe. Die Polizei sucht die Eigentümer der abgebildeten Fahrräder. Zudem hofft sie, dass sich weitere Zeugen melden. Wer hat den Täter oder die Tat beobachtet? Hinweise bitte an das Polizeikommissariat in Bad Nenndorf (05723/94610).

