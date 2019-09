Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt EC-Karten-Betrüger fest

Düsseldorf (ots)

Bei der gestrigen grenzpolizeilichen Einreisekontrolle wurden durch die Bundespolizei zwei Personen festgestellt, der zur Festnahme ausgeschrieben waren.

Aufgrund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehl endete die Reise eines 68-Jährigen am Düsseldorfer Flughafen. Das Amtsgericht Freiburg hatte den Mann zur Festnahme ausgeschrieben, weil ihm Computerbetrug vorgeworfen wird. Der kroatische Staatsangehörige soll im Zeitraum von Oktober 2018 bis April 2019 im süddeutschen Raum in drei Fällen Diebstahl und anschließend in 11 Fällen Computerbetrug, davon ein versuchter Computerbetrug, begangen haben. Der Mann soll älteren Menschen in verschiedenen Lebensmittelgeschäften die Geldbörse gestohlen haben. Dabei soll der 68-Jährige sowohl Bargeld als auch die EC-Karten inklusive PIN (Geheimzahl) entwendet haben. Anschließend soll der Mann mehrfach von den Konten der geschädigten Personen Geldbeträge abgehoben haben. Hierbei ist ein Gesamtschaden in Höhe von 6.415,- Euro entstanden. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Des Weiteren wurde ein 64-Jähriger bei der Einreisekontrolle des Fluges aus Antalya festgestellt, da die Staatsanwaltschaft Düsseldorf den Mann wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt hatte. Ursächlich für diese Verurteilung war das Mitführen eines Butterflymessers im Handgepäck bei einer geplanten Reise von Düsseldorf nach Istanbul im Juli 2018, welches in der Luftsicherheitskontrolle festgestellt wurde. Der niederländische Staatsangehörige konnte die Freiheitsstrafe abwenden, in dem er die Geldstrafe in Höhe von 1.500,- Euro bei der Bundespolizei beglich. Anschließend konnte er seine Heimreise nach Amsterdam antreten.

