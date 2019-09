Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionist in der S-Bahn 9 - Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise

Essen - Bottrop (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger nutzte gestern Nachmittag (02. September) die S 9. Dort soll er vor einer jungen Frau an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Um 15:25 Uhr nutzte die junge Frau aus Bottrop die S-Bahn 9 von Bottrop nach Essen. In dem Zug hielt sich auch der Tatverdächtige auf und soll sich in die Sitzgruppe der Frau gesetzt haben. Dort soll er begonnen haben, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren.

Die 18-Jährige machte daraufhin lautstark auf die Situation aufmerksam, so dass der Mann beim Halt in Essen-Borbeck den Zug verließ.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Exhibitionistischer Handlung ein und bittet Zeugen um Hinweise.

Wer kennt den Tatverdächtigen der die S-Bahn 9, um 15:25 Uhr, von Bottrop nach Borbeck nutzte. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- circa 30 Jahre - 180 cm groß - Arabisches Aussehen - Glatze - Schwarzer Trainingsanzug - Schwarzer Hoodie mit rotem Adidas Schriftzug - Auffällige Narbenbildung durch Akne im linken Gesichtsbereich

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

