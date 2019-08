Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Alkoholisiert am Steuer

Ottenhöfen (ots)

Mit etwas über einer Promille wurde ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwoch gegen 0:45 Uhr von der Polizei angehalten. Der Mann befuhr die Landstraße von Kappelrodeck in Richtung Ottenhöfen, als er bei einem Parkplatz an der Ortseinfahrt Ottenhöfen angehalten wurde. Nach dem positiven Atemalkoholtest wurde der 50-Jährige von der Streifenbesatzung für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus nach Achern gebracht. Eine anschließende Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

/gü

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell