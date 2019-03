Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Fastnachtsumzug -

Weisenheim am Sand (ots)

Am 03.03.19 fand bei starker Bewölkung, aber angenehmen Temperaturen, in der Zeit von 13:11 - 16:00 Uhr der traditionelle Fastnachtsumzug statt, an den sich noch die Straßenfastnacht am Obertor anschloss. Gegen 18:00 Uhr begaben sich die letzten der ca. 10.000 Besucher auf den Nachhauseweg. In diesem Jahr ereigneten sich 8 Körperverletzungsdelikte. Dies sind leider doppelt so viele wie im Jahr 2018. Eine Person erlitt einen Nasenbeinbruch, die anderen festgestellten Verletzungen waren glücklicherweise leichterer Natur. Alle festgestellten Täter waren deutlich alkoholisiert. 7 Festbesucher mussten vorzeitig nach Hause gehen, da gegen sie ein Platzverweis ausgesprochen worden war. 2 Festbesucher, bei denen es sich um Heranwachsende gehandelt hat, werden wegen Beleidigung von Polizeibeamten beanzeigt, da sie diese auf das Übelste beleidigt hatten. Von bisher unbekannten Tätern war zudem ein Verkehrsschild im Bereich Obertor beschädigt worden. Gegen 18:00 Uhr kam es in der Gerolsheimer Straße noch zu einem Raubdelikt. Drei bisher unbekannte Täter hatten dort auf zwei auf dem Nachhauseweg befindliche Festbesucher eingeschlagen und von einem Festbesucher das Handy geraubt. Ein Geschädigter musste ärztlich versorgt werden. Die Täter konnten trotz durchgeführter Fahndungsmaßnahmen unerkannt entkommen. Auch dieses Jahr waren wieder viele Jugendliche und Heranwachsende nicht nur angetrunken, sondern stark betrunken. Bei Kontrollen mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes konnten bei dieser Personengruppe im Vorfeld des Umzuges ca. 30 Flaschen mit hochprozentigem Alkohol einbehalten bzw. weggeschüttet werden.

