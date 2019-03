Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch mit Täterfestnahme, Täter ohne Führerschein unterwegs

Grünstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 04:00 Uhr durch eine Sicherheitsfirma ein Einbruch in die Lagerräumlichkeiten einer Firma in der Industriestraße in Grünstadt gemeldet. Während der Durchsuchung konnten Geräusche wahrgenommen werden, welche zum Auffinden des Einbrechers führten. Dieser hielt sich zunächst versteckt, ließ sich nach Ansprache aber widerstandslos festnehmen. Bei der Durchsuchung des Täters konnten diverse Werkzeuge aufgefunden und sichergestellt werden. Wie der Täter in das Objekt gelangte ist bislang noch unklar. Im Nahbereich konnte der mitgeführte Pkw des Täters festgestellt werden. Wie sich herausstellte, ist der Täter nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb eine weitere Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auf ihn zukommt.

