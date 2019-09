Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbrecher flüchten bei Eintreffen der Polizei

Schwelm (ots)

Am Mittwochmorgen löste ein Einbruchalarm einer Kindertagesstätte an der Märkischenstraße einen Polizeieinsatz aus. Gegen 0:30 Uhr traf die erste Streifenbesatzung an der Kita ein. Als sie sich dem Haus näherte, sahen sie noch zwei dunkel gekleidete Personen, die aus dem Gebäude in Richtung Herzogstraße und weiter in Richtung Kaiserstraße flüchteten. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, allerdings verlor sich die Spur der Einbrecher. Trotz intensiver Fahndung konnten sie nicht mehr aufgefunden werden. Die Täter schlugen zuvor die Fensterscheibe der Kita ein und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

