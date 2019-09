Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin in der Grünstraße nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 25. September 2019, ereignete sich in der Grünstraße gegen 11:40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Gevelsbergerin schwer verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 56-Jährige fußläufig die Straße überqueren, als sie ein 83-Jähriger mit seinem Hyundai erfasste. Die Frau kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

