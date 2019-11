Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Rettungshubschrauber im Einsatz

Germersheim (ots)

Wegen eines gestürzten Zweiradfahrers kam es am Montagmorgen gegen 10.20 Uhr zu einem Rettungshubschraubereinsatz im Bereich der Münchener Straße. Der 34 - jährige Pedelec - Fahrer war in Richtung Mainzer Straße unterwegs und in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit gestürzt. Es handelte sich um einen sogenannten Alleinunfall. Durch den Sturz zog sich der Fahrer Kopfverletzungen zu und wurde in eine Fachklinik gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug der Pedelecfahrer keinen Schutzhelm.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell