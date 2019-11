Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trafobrand

Neuburg am Rhein (ots)

Am Sonntag, dem 17.11.2019, gegen 19.05 Uhr, geriet auf einem Einfamilienhaus in der Wörthestraße der Trafo einer Stromleitung in Brand. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg verhindert werden, so dass lediglich der Trafo zerstört wurde. Die Feuerwehr war mit fünf Einsatzfahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell