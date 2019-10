Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Ein Schwer- und eine Leichtverletzte nach Küchenbrand

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr die Küchenzeile einer Doppelhaushälfte in der Eschenriedstraße in Brand geraten. Die beiden Bewohner, ein 79-jähriger Mann und eine 86-jährige Frau haben bis zum Eintreffen der Feuerwehr Löschversuche unternommen. Der 79-Jährige zog sich dabei schwere Brandverletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Stuttgarter Klinik gebracht. Die 86-Jährige kam mit Anzeichen einer Rauchvergiftung ebenfalls in ein Krankenhaus. Um 15:00 Uhr war der Brand gelöscht. Die andere Haushälfte wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst hatte acht Mitarbeitende mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Angaben zum entstandenen Sachschaden sind derzeit noch nicht möglich.

