Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Gaststätteneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag und Donnerstag ist ein unbekannter Täter nach Aufhebeln eines Fensters in eine Gaststätte in der Laurentiusstraße in Maichingen eingestiegen. Dort brach der Einbrecher zwei Geldspielautomaten auf und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/204050, entgegen.

