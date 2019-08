Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall in der Gemeinde Harsum -Fußgänger auf der Kreisstraße schwer verletzt

Hildesheim (ots)

Harsum - Kreisstraße 204 -Borsum Richtung Harsum(fm)

Am Donnerstag, 01.08.2019, um ca. 23:45 Uhr waren zwei 16-jährige Jugendliche aus Hildesheim auf der Kreisstraße 204 von Borsum in Richtung Harsum zu Fuß unterwegs. Sie wollten zum Bahnhof Harsum, um dort mit dem Zug nach Haus zu fahren. Ein 40-jähriger, der mit seinem schwarzen VW Passat die Kreisstraße in gleiche Richtung befuhr, erkannte nur einen der Fußgänger am rechten Straßenrand und fuhr aus diesem Grund nach linksausholend die Straße. Den zweiten Fußgänger, der aus nicht bekannten Gründen mittig der Fahrbahn ging, übersah der Fahrer aus Sarstedt und katapultierte ihn beim Zusammenstoß in den Seitenraum der Straße. Hier blieb er schwerverletzt liegen. Ein sofort verständigter Rettungswagen transportierte den Verletzten in ein Hildesheimer Krankenhaus. Am Passat ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Die Polizei ermittelt gegen den Pkw-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. Weitere Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

