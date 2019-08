Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in Parterrewohnung ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 01.08.2019, zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in eine Parterrewohnung in der Neuen Straße in Hildesheim. Dabei entwendeten die unbekannten Täter Bargeld, Lebensmittel sowie zwei Lautsprecher.

Nach vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich bisher unbekannte Täter über das Küchenfester Zugang in die betroffene Wohnung. Dabei nutzten sie die Gelegenheit, dass das Fenster auf Kipp geöffnet stand. Bei der Suche nach Diebesgut fiel den Tätern eine Geldbörse mit einem unteren, dreistelligen Betrag in die Hände. Zudem nahmen sie zwei Monitorlautsprecher sowie einige Lebensmittel mit. Die Wohnung verließen sie dann offensichtlich wieder durch das Küchenfenster.

Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, Fenster beim Verlassen der Wohnung immer zu verschließen. Auf Kipp stehende Fenster sind für Einbrecher wie offene Fenster!

