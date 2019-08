Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus in Heinde

Hildesheim (ots)

HEINDE - (jpm)Am 31.07.2019, in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 13:00 Uhr, wurde im Karl-Burgdorf-Weg in der Ortschaft Heinde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde dabei ein zweistelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Zutritt in das Haus verschafften sich die bisher unbekannten Täter, indem sie die Terrassentür gewaltsam öffneten. Im Anschluss wurde das Haus nach Diebesgut durchsucht. In einem Zimmer im Obergeschoss des Hauses stießen die Täter auf das Geld, welches sie mitnahmen. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell