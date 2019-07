Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 2 Fenster beschädigt an der KGS

Hildesheim (ots)

Elze/Gronau: Am Montag, d. 29.07.2019, wurden um 18:25 h in Gronau, an der KGS Gronau zwei Fenster beschädigt. Die beschädigten Fenster befinden sich in Richtung Leine-Mühlengraben. Eine Zeugin hat zwei junge Personen weglaufen sehen, nachdem es geklirrt hat. Eine Person soll ein braunes Oberteil getragen haben. Die Polizei Elze erbittet Zeugen sich zu melden unter der Tel.-Nr: 05068/9303-0 oder bei der Polizei Gronau unter der Tel.-Nr: 05182/909220.

