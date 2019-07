Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geldbörse und Musikbox aus geparktem Pkw gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 30.07.2019, in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Siemensstraße in Hildesheim zum Diebstahl einer Geldbörse und einer Musikbox aus einem blauen VW Polo.

Nach vorliegenden Erkenntnissen hatte der Eigentümer seinen Pkw am Morgen in der Siemensstraße zum Parken abgestellt. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug gegen 16:30 Uhr stellte er das Fehlen seiner Geldbörse und einer Bluetooth-Musikbox fest. Die Gegenstände lagen zuvor in der Mittelkonsole.

Der unbekannte Täter hatte sich offenbar über die Beifahrertür Zugang ins Innere des bereits älteren Fahrzeuges verschafft. Auf welche Art und Weise die Tür geöffnet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Die Polizei Hildesheim weist in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hin, keine Wertgegenstände oder Taschen (zumindest sichtbar) in abgestellten Fahrzeugen zu belassen. Auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell