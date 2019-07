Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf für Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (wil) In der Zeit vom 29.07.2019, gg. 21.00 Uhr bis zum 30.07.2019, gg. 12.30 Uhr, wurde in Bad Salzdetfurth-Ortsteil Östrum in der Straße "Zuckerfabrik" eine Bushaltestelle beschädigt. Bisher unbekannte Täter zerschlugen eine Glascheibe der Bushaltestelle, sowie die Glasscheibe des Schaukastens für die Fahrpläne. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth unter der Tel.-Nr. 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell