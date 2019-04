Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, L580/ Mit 1,86 Promille in den Graben

Coesfeld (ots)

Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Mit 1,86 Promille Alkohol im Körper ist eine 44-jährige Britin am Freitagabend (12.04.) gegen 22.40 Uhr zwischen Dülmen und Rorup in den Straßengraben gerutscht. Zuvor war sie in deutlichen Schlangenlinien unterwegs. Der Gegenverkehr musste teilweise auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zeugen der gefährlichen Fahrt hatten die Polizei verständigt und auch beobachtet, wie die 44-Jährige beim Wendeversuch in den Straßengraben rollte. Polizisten führten einen Atemalkoholtest durch, veranlassten eine Blutprobe und stellten den Führerschein der Britin sicher. Ein Abschlepper kümmerte sich um den unbeschädigten Wagen. Nun erwartet die Frau ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

