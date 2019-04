Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Kreuzau (ots)

Schwere Verletzungen zog sich Montagabend eine Radfahrerin zu, als sie mit ihrem Fahrrad stürzte.

Gegen 20:35 Uhr war eine 14-Jährige aus Kreuzau mit ihrem Rad auf der Verlängerung der Lindenstraße von Bogheim in Richtung Untermaubach unterwegs. Vor ihr fuhr eine weitere Jugendliche mit ihrem Rad. Die 14-Jährige führte am Fahrrad einen Hund mit sich. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte das Mädchen auf der stark abschüssigen Strecke. Sie zog sich unter anderem eine Kopfverletzung zu, einen Helm hatte sie zur Unfallzeit nicht getragen. Zur Erstversorgung war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Jugendliche wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

